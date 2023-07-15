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        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 23:03
        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Hükümet Konağı önünden başlayıp15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının dinlenildiği programda daha sonra katılımcılar, 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, ilahi ve şiirlerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Bafra Belediyesince programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

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