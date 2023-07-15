Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, sinevizyon gösterimi yapıldı, 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimi sunuldu.
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız yüzlerce şehit, binlerce gaziyle bedel ödeyerek birlik içinde atlatmıştır. Şanlı direnişimizin yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.
İlçe Müftüsü Kenan Doğru'nun yaptığı dua ile sona eren programda Salıpazarı Belediyesi vatandaşlara ikramda bulundu.
Programa Ayvacık Kaymakamı ve Salıpazarı Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Aktay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.