15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

SAMSUN (AA) - Samsun’un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Kevser Parkı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahiler ile başlayan nöbette slayt gösterimi yapıldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemedikleri bir saldırıya maruz kaldıklarını belirterek, "Milletin silahları ile bu millete kurşun sıkan hainler, yüce Türk milletinin azmi ve kararı sayesinde muvaffak olamadılar. Kurtuluş Savaşında Yunanlara ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'i bağrından çıkaran bu millet, 15 Temmuz gecesi de darbecilere ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i bağrından çıkarmıştır." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Türk milletinin onurlu ve dik duruşunun hain darbe girişimini engellediğini vurgulayarak, "Hain FETÖ’nün şer çetesi tarafından milli iradeyi ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan darbe ve işgal girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletin iradesi karşısında başarısız olmuştur. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program slayt gösterimi ile kahramanlık türküleri seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının sinevizyondan yayınlanmasının ardından selalar okundu ve vatan nöbeti tutuldu.

Programa Havza Garnizon Komutanı Asteğmen Vedat Boyraz, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.