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        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:05
        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        SAMSUN (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ladik ilçesinde program düzenlendi.

        Ladik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünün hazırladığı program çerçevesinde şehit aileleri ziyaret edildi.

        Ladik Merkez Camisi önünde fotoğraflarla demokrasi zaferinin sergisi ziyarete açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Faruk Uslu dua etti.

        Programda Kaymakam Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren konuşma yaptı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiirler okunması, video gösterimi ile devam eden program, okunan sela ile son buldu.

        Programa İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cengiz Çalık, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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