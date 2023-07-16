Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Program kapsamında DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayan 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş esnasında açılan 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağını yürüyüşe katılanlar birlikte taşıdı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçtiğine işaret etti.

Hain FETÖ mensuplarının başta Gazi Meclis olmak üzere pek çok stratejik yeri bombaladığına dikkati çeken Dağlı, "Devletin silahı ile devlete ve halkımıza saldırıldı. Allaha şükür ki onlar başaramadılar, millet olarak biz başardık ancak bu alçak darbe kalkışmasına karşı koyarken vatandaşlarımızı şehit verdik, 2 bin 193 vatandaşımız da gazi oldu. Şehitlik mertebesine ulaşanlar içinde Samsun'umuzdan da kardeşlerimiz var." dedi.

FETÖ/PDY ihanet şebekesinin hain darbe girişiminin milletin birliğine, bütünlüğüne, bağımsızlığına kasteden alçakça girişim olduğunu vurgulayan Dağlı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla hain girişim geri püskürtüldü. Milletimiz, verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etti." ifadesini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Samsun'da yaşananları anlattı.

Ülkenin her tarafından hain girişimin etkileri ve şehitlerin haberleriyle ızdırap içindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben demokrasilerde milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum" diyerek, insanları meydanlara çağırdığını anlatan Yılmaz, "Bu sözlerin birkaç dakika ardından hepimiz burada toplandık ve süreci takip ettik. Sabah oldu, namazı burada birlikte kıldık. Hain darbe girişimi ve girişimcileri bertaraf edilmişti ama ateş düştüğü yeri yakıyordu. Şehitlerimiz vardı, gazilerimiz vardı. Izdırap içindeydik. Allah böyle bir geceyi bir daha benim ülkeme yaşatmasın." diye konuştu.

Yılmaz, o akşam şehit olanların demokrasi ve milli birlik şehidinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı'nın şehidi olduklarını dile getirerek, "Gazilerimiz de Türkiye Yüzyılı'nın gazisi oldular. O günü takip eden bu 7 sene içerisinde ülkemizin bulunduğu bu coğrafyanın etrafındaki olaylara baktığımızda, eğer o akşam o hainler başarılı olsalardı, şu anda ne biz bu meydanda olabilirdik ne de Türkiye Cumhuriyeti bir yıldız gibi coğrafyasında parlayan devlet olurdu. Allah milletimizden razı olsun." dedi.

Etkinliklere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.