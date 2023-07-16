Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun’un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler, mehteran takımı eşliğinde Terme Hz. Hamza Camisi önünden Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayrakları taşıdı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu, İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından dua edildi.

Kaymakam, Metin Maytalman, burada yaptığı konuşmada, 7 yıl önce FETÖ'cü teröristlerin darbeye teşebbüs ettiğini, vatan savunması için halkın vergileriyle alınmış silah ve mühimmatı halkın katliamı için kullandıklarını belirterek, "Bu dehşet verici manzara karşısında Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı üzerine vatandaşlarımız cadde ve sokaklara yürümüş, meydanlara çıkmış insanlık tarihine altın harflerle yazılacak bir kahramanlık bir direniş sergileyerek FETÖ hainlerini 16 saat gibi kısa bir sürede dize getirmiştir." dedi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç ise 15 Temmuz gecesi ezan, bayrak, vatan ve bağımsızlık uğruna canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anarak, "15 Temmuz gecesi bizlere Çanakkale ruhunun, Sakarya'daki ruhun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir emriyle Yunan'ı denize döken Büyük Taarruz'daki ruhun halen dipdiri ve canlı olduğunu göstermiştir. Bu millet tüm dünyaya eşi ve benzeri görülmemiş bir demokrasi dersi vermiştir." diye konuştu.

Kılıç, ilçede şehitlerin anısını yaşatacak "Şehitler Anıtı" yapılacağını kaydetti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli ile parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.