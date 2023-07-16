Samsun'da otomobile silahla ateş eden şüpheli salıverildi Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş eden şüpheli serbest bırakıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş eden şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.A, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede 14 Temmuz'da, Aktekke Mahallesi'nde içinde A.T.Ö. ile B.D'nin bulunduğu otomobile Y.A. tarafından silahla 7 el ateş edilmişti. A.T.Ö ile B.D. polise giderek şikayetçi olmuştu. Olay yerinden kaçan Y.A. ise ilçe Emniyet Müdürlü ekiplerince gözaltına alınmıştı.