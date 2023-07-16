Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
SASMUN (AA) -Samsun'un Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.
Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 15 Temmuz'da iki Alaçamlı'nın şehit olduğunu belirtti.
Etkinliğe Belediye Başkanı İlyas Acar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Aktaş, 15 Temmuz şehitleri Muhammet Ali Aksu ve Sevgi Yeşilyurt'un aileleleri ile vatandaşlar katıldı.
- 19 Mayıs
19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Törende, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, mehter takımı konseri, ilahiler okundu, 15 Temmuz Oratoryosu izlendi.
19 Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri 15 Temmuz ile ilgili işaret dilinde şiirler okudu.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nın kutlu ve daim olmasını diledi.
Törene, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, siyasi parti mensupları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.