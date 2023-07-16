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        Samsun'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmasına yeniden başlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:59
        Samsun'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmasına yeniden başlandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde ailesiyle girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor.

        Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde ikiz kardeşi ve akrabaları ile girdiği denizde kaybolan 12 yaşındaki Ahmet Altındal'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri dalgıçlar ve bot yardımıyla denizde, diğer ekipler de sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürütüyor.

        Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden dün aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12) denizde kaybolmuştu.

        Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu hastaneye kaldırılmış, çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Denizde kaybolan Ahmet Altındal’ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.

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