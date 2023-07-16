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        Samsun'da denizde boğulan iki çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 20:21
        Samsun'da denizde boğulan iki çocuğun cenazesi toprağa verildi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulan iki çocuğun cenazesi defnedildi.

        Girdiği denizde boğulan 10 yaşındaki Elif Nur Topçu'nun cenazesi, Kadifekale Mahallesi'ndeki Karasamsun Camisi'ne getirildi.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Elif Nur'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, babası Osman ve annesi Mevlüde Topçu ile akrabalarının yanı sıra, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.

        Aynı yerde boğulan İncilay Altındal'ın cenazesi ise Karasamsun Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden dün aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12) denizde kaybolmuştu.

        Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu hastaneye kaldırılmış, çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ahmet Altındal’ın bulunması için yürütülen çalışmalardan ise sonuç alınamamıştı.

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