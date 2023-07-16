Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da gasp ve darp iddiasıyla yakalanan zanlı salıverildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 20:38
        Samsun'da gasp ve darp iddiasıyla yakalanan zanlı salıverildi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşını darbederek gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, C.Ş. (24) ile İ.G.(41), Kemal Paşa Mahallesi Çayıryüzü Sokak’ta buluştu. Arkadaşını darbederek cüzdan ve telefonunu gasbettiği öne sürülen İ.G, kaçtı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Enes, tedaviye alındı
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Enes, tedaviye alındı
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor
        Küçük Atakan'dan sünnet düğünü sonrası LÖSEV'e bağış
        Küçük Atakan'dan sünnet düğünü sonrası LÖSEV'e bağış
        SAMSUN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLERİ  
        SAMSUN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLERİ  
        Samsun'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinleri
        Samsun'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinleri
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2 kuzen boğuldu, ikizlerden biri kayıp (2)
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2 kuzen boğuldu, ikizlerden biri kayıp (2)