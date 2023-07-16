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        GÜNCELLEME- Samsun'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 21:44
        GÜNCELLEME- Samsun'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde dün ailesiyle girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışmasına havanın kararmasıyla ara verildi.

        Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde dün ikiz kardeşi ve akrabaları ile girdiği denizde kaybolan 12 yaşındaki Ahmet Altındal'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri denizde, diğer ekipler de sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü.

        Altındal’ın bulunması için yapılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

        Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde dün aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12) kardeşler denizde kaybolmuştu.

        Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu hastaneye kaldırılmıştı.

        İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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