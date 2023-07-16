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        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da taziye ziyaretinde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 23:45
        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da taziye ziyaretinde bulundu

        SAMSUN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'un Asarcık ilçesinde taziye ziyareti gerçekleştirdi.

        Destici, 1 Temmuz'da vefat eden partisinin eski ilçe başkanı ve milletvekili adayı Alaattin Girişen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Başsağlığı dileklerini sunan Destici, merhumun ailesi ve yakınları ile sohbet etti.

        Ziyaret sonrası BBP Asarcık İlçe Başkanı Yılmaz Akkuş ile ilçeyi gezen Destici, bir işletmede karşılaştığı Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile ilçe hakkında konuştu.

        Vatandaşlarla çay bahçesinde sohbet eden ve bilgi alan Destici, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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