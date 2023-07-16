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        Samsun'da akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 23:53
        Samsun'da akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti

        SAMSUN (AA) - Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Ali Orhan, (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Bafra ilçesinden denize girmek için Yakakent'e gelen Orhan, serinlemek için denize girdi.

        Akıntıya kapılan Orhan'ın çırpındığını görenler yardım için suya girdi.

        Ali Orhan'ı sudan çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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