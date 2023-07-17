Samsun'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürdü

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde ailesiyle girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam etti.

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde ikiz kardeşi ve akrabaları ile girdiği denizde kaybolan 12 yaşındaki Ahmet Altındal'ı arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Dalgıç polis, sahil güvenlik ekipleri dalgıçları ve bot yardımıyla denizde, diğer ekipler de sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü.

Kentte 15 Temmuz'da aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12) suda gözden kaybolmuştu.

Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu hastaneye kaldırılmış, çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Denizde kaybolan Ahmet Altındal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.