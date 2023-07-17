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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:40
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor

        SAMSUN (AA) - Samsun'da yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri konumunda.

        Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

        365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

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