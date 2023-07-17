Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "rüzgarlı havalarda denize girmeyin" uyarısı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, artan boğulma vakalarına karşı vatandaşların rüzgarlı havalarda denize girmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dağlı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Samsun sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini ilgilendiren rüzgar ve ilerleyen günlere ait hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Bülent Şirin'den bilgi aldı.

Yaz mevsimi ve sıcak havanın etkisiyle boğulma vakaları görüldüğüne dikkati çeken Dağlı, özellikle rüzgarlı havalarda alınacak tedbirlerle ilgili Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arasında ortak çalışma başlatıldığını ifade etti.

Samsun sahillerinde birçok bölgenin gerek kuzey-batılı rüzgarlar ve oluşturduğu dalga yapısı, gerekse kıyı hattında oluşan kum tepeciği ve yarık yapısından kaynaklanan çeken akıntı (rip) yönünden tehlikeli olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ilimiz genelinde yüksek risk taşıdığı belirlenen 10 bölge 14 Temmuz itibarıyla denize girmeye yasak bölge ilan edildi. Özellikle rüzgarlı havalarda içe çeken akıntıların yaşandığı sahillerimizde bilinçli olmalı, akıntının profesyonel veya amatör fark etmeksizin tüm yüzücüleri etkilediğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Vatandaşlarımızdan yüzmenin yasak olduğu bölgelerde denize girmemelerini, yüzme alanı olarak belirlenen yerleri ve cankurtaran bulunan sahilleri kullanmalarını, uyarı tabelalarına uymalarını, meteorolojik uyarıları ciddiye almalarını, sahil ve denizlerimizde riskli hareketlerden kaçınmalarını, çocuklarından kesinlikle ayrılmamalarını ve rüzgarlı havalarda denize girmemelerini önemle istirham ediyorum. Bunun yanında tüm vatandaşlarımızın her ihtimali göz önünde bulundurarak hayat kurtaracak doğru ve bilinçli müdahaleyi öğrenmeleri de büyük önem arz etmektedir."