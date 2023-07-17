Bafra'da elektrik trafoda patlama meydana geldi
SAMSUN (AA)- Samsun'un Bafra ilçesinde arıza oluşan trafoda patlama meydana geldi.
Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde bulunan trafoda patlamanın ardından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı, YEDAŞ ekipleri de bölgedeki elektriği kesti.
Arıza oluştuğu belirlenen trafoda YEDAŞ görevlileri çalışma yaptı. Çalışmanın ardından bölgeye tekrar elektrik verildi.