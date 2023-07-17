Samsun'da engelliler otel konforunda ücretsiz tatil yapıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinde engelliler, otel konforunda ücretsiz tatil yapma imkanı buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelliler, aileleriyle yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste tatil yapıp güzel vakit geçirme imkanı buluyor.

Tesiste, engellilerin özel asansör sistemiyle girebileceği havuz, rehabilitasyon merkezi, 34 kişilik konaklama binası, 500 kişilik restoran, kafeterya, dinlenme alanı ve plaj bulunuyor.

İki kişilik odalarda engelliler bir refakatçisiyle aynı odada kalabiliyor. Talep edildiğinde engelli, engelliler için özel olarak donatılan araçla evlerinden alınıp tesise getiriliyor.

Merkezde 3 gece 4 gün konaklayan engelliler, sıcak havalarda havuza girerek tatilin tadını çıkarıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli bireylerin her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

Engelli bireyler ve aileleri için birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demir, "Engelli bireyler ve yakınları kendileri için hazırlanan özel tesiste tatil yapma, dinlenme imkanı buluyor. Her aşamasında onlar için hazırlanan, özel olarak dizayn edilen bir tesis. Burada konaklayan vatandaşlarımızdan çok güzel olumlu dönüşler alıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için bu gibi özel çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sinop'tan 2 engelli çocuğuyla tesise gelen Sezgin Kömeç ise Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Türkiye'nin her yerinde olması gereken bir tesis. Tamamen engellilere özel hazırlandığı için bizim için muhteşem konforlu." açıklamasında bulundu.

Engelli kızı ile merkezde kalan Ayşe Ergen de tesisin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini vurguladı.