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        Samsunspor'un, Bolu kampı kadrosu belli oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:40
        Samsunspor'un, Bolu kampı kadrosu belli oldu

        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Bolu kampı kadrosu belirlendi.

        Kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'nun Gerede ilçesinde yapacağı ikinci etap kamp, 18-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kampa katılacak 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alacak:

        Jakub Szumski, Okan Kocuk, Halil Yeral, Taha Tosun, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan Çetin, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Youssef Ait Bennasser, Soner Gönül, Barış Alıcı, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Enes Albak, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Tanque, Moryke Fofana, Gaetan Loamba Laura, Marius Mouandilmadji, Marc Joel Bola, Rick Van Drongelen ve Nanu.

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