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        Terme Belediyesi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 21:28
        Terme Belediyesi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

        SAMSUN (AA) - Terme ilçesine bağlı Uludere ile Köybucağı mahallelerinde belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Terme Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Yol yapım projeleri kapsamında Uludere Mahallesindeki beton yol çalışmalarına başlandığı, Köybucağı Mahallesinde ise yapılacak A tipi sathi kaplama yol çalışması öncesi reglaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılamak için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

        Başkan Kılıç, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Uludere Mahallesi'nde beton yol çalışmalarına başladı. Köybucağı Mahallemizde yapılacak A Tipi Sathi kaplama yol çalışması öncesi reglaj çalışmasına devam ediyor. Hayırlı olsun.” dedi.

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