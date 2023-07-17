Samsunda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Çarşamba Küçük Sanayi Sitesi’nde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Çarşamba ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 16. Sokak’ta seyreden Hasan Ö. idaresindeki 55 GL 674 plakalı araç ara sokaktan yola çıkan Ali U. idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ali U. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.