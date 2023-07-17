Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çarşamba'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 21:47
        Çarşamba'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre Ayvacık-Çarşamba karayolu Çarşamba ilçesi Şükür Camii mevkiinde Necati K. idaresindeki W446K yabancı plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak devrildi.

        Kaza sonucu yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Samsunspor´un 2. etap kamp kadrosu belli oldu
        Samsunspor´un 2. etap kamp kadrosu belli oldu
        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Yakakent'te serinlemek için denize girdi, akıntıya kapılıp boğuldu
        Yakakent'te serinlemek için denize girdi, akıntıya kapılıp boğuldu
        Üstü açık depoda yangın
        Üstü açık depoda yangın