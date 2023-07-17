Çarşamba'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Ayvacık-Çarşamba karayolu Çarşamba ilçesi Şükür Camii mevkiinde Necati K. idaresindeki W446K yabancı plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak devrildi.
Kaza sonucu yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.