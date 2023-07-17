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        Samsun'da mahalle muhtarı evinde ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 21:51
        Samsun'da mahalle muhtarı evinde ölü bulundu

        SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir mahalle muhtarı evinde ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Güldere Mahallesi Muhtarı Durmuş Pala (65) bir yakını tarafından evinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Pala’nın hayatını kaybettiği belirledi. Adli tabibin yaptığı kontrol sonrası muhtarın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Pala’nın naaşı Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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