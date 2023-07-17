Sıcak havalarda su tüketimine dikkat

SAMSUN (AA) – Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan diyetisyen Seda Gözübüyük, yaz mevsimiyle birlikte yaşanan sıcak hava dalgalarında vatandaşları su tüketimi ve beslenme noktasında uyardı.

Yaz mevsimiyle birlikte yüksek sıcaklıklar yaşanırken sıcak hava dalgaları birçok bölgede insanları etkisi altına aldı.

Sıcak havalarda yeterli miktarda su tüketmenin sağlığı korumak açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Gözübüyük, “Hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığı bu günlerde yüksek sıcaklık etkisiyle vücuttaki terleme isteği artar. Bu isteğin artması sonucunda ise vücut fazla miktarda su ve mineral kaybeder. Hava sıcaklıklarının üst seviyede görüldüğü zamanlardaki ilk hedefimiz kaybedilen su ve minerali yerine koymaktır. Yerine koyma işleminin başarısız olması durumunda bozulan vücut dengesi tansiyonda da dengesizliklere sebebiyet verebilir. Bu durumun neticesinde baş dönmesi, bayılma ve ileri seviye semptomlar gerçekleşebilir. Oluşabilecek bu gibi durumların önüne geçmek için alınacak su miktarı ise kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Kişinin böbrek fonksiyonları normal ise idrar rengini takip ederek içeceği su miktarını ayarlaması gerekir. Sağlıklı bir bireyde idrar rengi beyaza yakın sarı olmalıdır.” dedi.

Su tüketiminin yanı sıra beslenme noktasında da uyaran Gözübüyük, “Vücut tüm enerjisini kaybedilen su ve minerali yerine koymak için harcarken kırmızı et, yüksek yağlı ve unlu gıdalar gibi sindirimi zor olan yiyeceklerin fazla miktarda tüketimi kişiyi yoracak ve bu durum sonunda kalp sağlığını olumsuz etkilenecektir. Sindirimi zor olan bu yiyecekler yerine hazmı daha kolay olan meyve, sebze ve yoğurt gibi gıdalar tercih edilmelidir.” diye konuştu.