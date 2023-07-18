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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:18
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Yapılan çalışmada, "Uyuşturucu kullanmak " suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.K.A. (34) Kavak Pınar Mahallesi'ndeki ikametinden ekipleri görünce kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sonucu yakalanan Y.K.A, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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