Alaçam Gençlik Merkezinde öğrencilere "teknoloji bağımlılığı" eğitimi verildi

SAMSUN (AA) - Alaçam Gençlik Merkezinde öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı eğitimi gerçekleştirildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli psikolojik danışman, Yeşilay formatörü Emre Güneş tarafından çocuklara teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, kurslara katılan çocuklara teknolojinin bilinçli kullanılması, çok fazla kullanıldığında oluşabilecek zararlar, teknolojinin hayatlarındaki yeri hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Teknolojik aletler fazla kullanıldığı zaman gelişim çağındaki çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda olumsuz etkilendiğini dile getiren Karaaslan, "Bu durumların oluşmaması için çocuklarımızı Gençlik Merkezinde ve ilçe müdürlüğündeki kurslarla sportif anlamdaki kurslarımıza bekliyoruz. Bu sayede çocuklar kaliteli vakit geçirebilecek, teknolojiden uzak kalmalarına yardımcı olunacaktır." dedi.