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        Salıpazarı ilçesinde örnek fındık bahçeleri ziyaret edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:33
        Salıpazarı ilçesinde örnek fındık bahçeleri ziyaret edildi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde örnek fındık bahçelerine ziyaret gerçekleştirildi.

        "Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ve teknik heyet, Avut, Kocalar, Dikencik, Düzköy, Karadere ve Karacaören mahallelerinde bulunan örnek proje bahçelerini ziyaret etti.

        Özdal, yaptıkları inceleme ve gözlemler sonucu tekniğine uygun bakım, budama, ilaçlama ve gübreleme uygulamalarının olumlu sonuçlar verdiği tespit ettiklerini söyledi.

        Özdal, proje bahçelerinde önümüzdeki dönemlerde de teknik ekibin saha çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

        Fındık üreticileri Erdoğan Tepe ve Muhterem Zengin ise projeden olumlu sonuç elde ettiklerini ifade etti.

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