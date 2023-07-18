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        Samsun'da koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:49
        Samsun'da koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde Miliç sahilinde doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan kum zambakları çiçeklendi.

        Dünya Doğayı Koruma Birliğince, dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının (Pancratium maritimum), sahilde doğal ortamda büyüdüğü ve yer yer çiçek açtığı görüldü.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011'de zambakların yetiştiği alanlara, ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla bölgeye girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuştu.

        Uyarıların dikkate alınmasıyla popülasyonunda artış görülen kum zambakları sahile gelenlerin de ilgisini çekiyor.

        Temmuz ve ağustos aylarında çiçek açan kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanıyor.

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