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        Samsun'da park halindeyken hareket eden kamyonun çarptığı kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:59
        Samsun'da park halindeyken hareket eden kamyonun çarptığı kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyonun çarptığı kişi yaralandı.

        Alan Caddesi'ndeki bir markete ürün getiren Barış Emre Tekel'in (28) kullandığı 55 AYM 03 plakalı kamyon, park halindeyken aniden hareket etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir manavın önündeki reyona çarpan kamyonla duvar arasına sıkışan Hüseyin Çöp (75), yaralandı.

        Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çöp, buradaki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kamyonun, freninin boşalması sonucu hareket etmiş olabileceği, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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