Samsun'da kamyonun çarpmasıyla fırlayan beton mantarın isabet ettiği kişi ağır yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, kamyonun çarpmasıyla fırlayan beton mantar dubanın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ahmet G'nin kullandığı 34 KL 5748 plakalı kamyon, Saadet Caddesi'nde yol kenarındaki beton mantar dubaya çarptı. Fırlayan beton mantar, bu sırada yolda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun (52) başına isabet etti.
Ağır yaralanan İmamoğlu, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.