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        Samsun'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:50
        Samsun'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda, Aksoy Apartmanı'nın yedinci katında bulunan Selim Çebi'nin dairesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen bir polis memuruna 112 Acil Sağlık ekibince ambulansta müdahale edildi, ev sahibi ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk belirlemelere göre, sigaranın evdeki eşyayı tutuşturması sonucu çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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