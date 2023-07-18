Bafra Sempozyumu kitabı belediyenin web sitesinde erişime açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl 3-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu"nun bildirim kitabı, Bafra Belediyesinin web sitesinde erişime açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bafra'nın demografik özelikleri ve yapısı başta olmak üzere idari yapısı ve gelişimi, ticari hayatı, sosyal ve kültürel gelişimi, tarihi ve doğal güzellikleri bilimsel verilerle ortaya konulan Uluslararası Bafra Sempozyumu bildirim kitabının literatürde kıymetli bir eser olarak yerini aldığı belirtildi.

Bafra'nın tanıtılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir arşiv niteliğindeki eserin dört cilt olarak tasarlandığı aktarılan açıklamada, kitabın Bafra Belediyesinin resmi web sitesinde e-yayın olarak yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 1'inci Uluslararası Bafra Sempozyumu bildirim kitabının büyük emeklerle hazırlandığını vurguladı.

Şehrin hafızasına destek olan ve gelecek nesillerin kadim kültürlerini ve tarihini öğrenmesine ışık tutacak eserin e-yayın olarak belediyenin web sitesine eklendiğine işaret eden Kılıç, "Bu eserin sadece Bafra ile sınırlı kalmasını istemedik ve e-yayın olarak sistemimize yükleyerek herkesin erişimine açtık. Bizler için gurur ve mutluluk verici bir durum. Bafra sevgisinden aldığımız ilham ile yaktığımız meşalenin sonucunda ortaya çıkan eseri, kıymetli hemşehrilerim başta olmak üzere eserden faydalanan ve faydalanacak bütün vatandaşlarımıza armağan ediyor, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.