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        Samsun'da aracın çarptığı otomobilden yola fırlayan kadın öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:40
        Samsun'da aracın çarptığı otomobilden yola fırlayan kadın öldü

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir aracın çarptığı otomobilden yola fırlayan kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 NS 388 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yakacık mevkisinde Mahmut Baş (48) idaresindeki 55 AIY 877 plakalı otomobile çarparak kaçtı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan annesi Gülcihan Baş (66) araçtan fırlayarak yola düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, Baş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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