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        Salıpazarı'nda doğal gaz için imzalar atıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:23
        Salıpazarı'nda doğal gaz için imzalar atıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde altyapı ve taşıma tesisleri ihalesi yapılan doğal gaz çalışmaları için Salıpazarı Belediyesi ile AKSA arasında protokol imzalandı.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile AKSA Bölge Müdürü Doğan Gürler arasında imzalanan protokol gereği çalışmalar, bu ay sonu başlayacak ve yıl sonuna kadar tamamlanacak.

        Akgül, ilk etapta 10 kilometrelik hat ile şehir merkezini doğal gazla buluşturacaklarını belirterek, "Yıl sonuna kadar ilçemizi doğal gaza kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu amaçla belediye olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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