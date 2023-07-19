TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, inşaatı devam eden Samsun Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Muş, Canik ilçesinde inşa edilen şehir hastanesindeki incelemelerinin sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

Samsun Şehir Hastanesinin yüzde 70'inin tamamlandığı belirten Muş, "Milletvekili olarak yakından takip ediyoruz. Özellikle ödenek noktasında bir sorun yaşanmaması için çalışacağız. Hastanenin planlandığı gibi tamamlanması için uğraşıyoruz. Bahar aylarında hastanemiz hasta kabulüne başlayacak. Samsun ve bölge için önemli bir yatırım. Vatandaşlarımız için hayırlı olsun." dedi.

Muş'a incelemesi sırasında, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile inşaatı yürüten firmanın yetkilileri eşlik etti.