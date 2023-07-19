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        Samsun'da tırla çarpışan akaryakıt yüklü tankerde sıkışan sürücü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:41
        Samsun'da tırla çarpışan akaryakıt yüklü tankerde sıkışan sürücü yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt yüklü tankerle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Resul Ediz kontrolündeki 06 DPA 74 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolunda Ahmet Ulusoy idaresindeki 55 SB 222 plakalı akaryakıt yüklü tankerle çarpıştı.

        Kazada tanker sürücüsü Ulusoy araçta sıkıştı.

        Ulusoy'a ihbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince bulunduğu yerde ilk müdahale edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Ulusoy, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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