Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:41
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Harun Demirel idaresindeki 05 FS 146 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda Hüseyin Erdem'in (76) kullandığı 55 PP 239 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savrulan hafif ticari aracın kaldırımdaki beton aydınlatma direğine vurarak durduğu kaza sebebiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Hatice Erdem (59) olay yerinde yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Erdal Akbaş ise yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı
        TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı
        Yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında 5 kişiyi bıçakla yaraladı
        Yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında 5 kişiyi bıçakla yaraladı
        Bakan Yumaklı: Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumundayız
        Bakan Yumaklı: Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumundayız
        Başına beton duba isabet etmişti; hayati tehlikesi sürüyor
        Başına beton duba isabet etmişti; hayati tehlikesi sürüyor
        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı
        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı