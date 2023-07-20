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        Samsun'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:17
        Samsun'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Mustafa B. (36) idaresindeki 55 AAG 177 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık Mahallesi havaalanı sapağı mevkisinde önünde seyreden Mustafa D'nin (30) kullandığı 19 ADV 325 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Haskız D. (81) ve Emine D. (32) yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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