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        Samsun'da devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:48
        Samsun'da devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde direğe çarpıp devrilen otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Servet A'nın (36) kullandığı 55 BA 398 plakalı otomobil, Çınarlık Mahallesi'ndeki Samsun Çarşamba Havalimanı yolunda kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Kazada otomobildeki sürücü ile Gülşah (43), Hatice (29), Medine (7), Muhammed (4), Sinan (12) ve Yusuf A. (3) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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