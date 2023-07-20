Samsun'da kavga sırasında bekçinin belindeki silahı alan kişi yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayıran bekçinin belindeki silahı alan zanlı gözaltına alındı.
Liman Mahallesi Gençlik Parkı civarında trafikte yol verme nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen bekçi U.Y, kavgayı ayırmaya çalıştı.
Yaşanan arbedede kavga edenlerden A.G, U.Y'nin belindeki silahı alarak bekçiye doğrulttu.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda A.G. yere doğru bir el ateş etti. A.G. polislerce etkisiz hale getirilerek yakalandı.