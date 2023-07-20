Samsun'da husumetlisinin tabancayla vurduğu kişi öldü
SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Beşpınar Mahallesi'nde Sinan Dilekli (47) ile aralarında husumet bulunan Necip S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Necip S, Dilekli'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dilekli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.