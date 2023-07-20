TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Kızılırmak Deltası'nda incelemede bulundu

SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Kızılırmak Deltası'nda inceleme gerçekleştirdi.

Muş, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Kızılırmak Deltası hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Muş, "Kızılırmak Deltası ve sulak alanı doğal yaşam açısından son derece önemli bir bölge. 56 bin hektar alanda çeşitli kuş türleri ve insanoğlunun devamlılığı sağlayacak birçok canlı türü yaşamaktadır. Bu değerlerimizi korumalı ve sahip çıkmalıyız." dedi.

Ziyarette Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de bulundu.

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