SAMSUN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da başladı.

19 Mayıs ilçesi Nebiyan Mesire Alanı Yarış Parkuru'nda organize edilen şampiyonaya, 28'i kadın 94 sporcu katılıyor.

Şampiyonada katılımcılar, 7 yaş altı kız, 15 yaş altı kız, master kadın, 17 yaş altı erkek, 15 yaş altı erkek, master erkek 35+, master erkek 40+, master erkek 45+, master erkek 50+, master erkek 55+ ve master erkek 60+ kategorilerinde yarışacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarış Komitesi temsilcisi Ali Yılmaz, AA muhabirine, şampiyonanın üç ayağının ilkini gerçekleştireceklerini belirterek, "Bugün 50'ye yakın sporcu yarışacak. Bu yarış biraz daha hızlı bir yarış. Yarın uzun parkur yarışları yapılacak. Son gün ise eliminatör dalında yarışlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Organizasyon, 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.