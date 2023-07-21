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        AGRICITIES 2. Küresel Tarım Forumu katılımcıları Kızılırmak Deltası'na gezdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:24
        AGRICITIES 2. Küresel Tarım Forumu katılımcıları Kızılırmak Deltası'na gezdi

        SAMSUN (AA) - Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) 2023 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu katılımcıları, Kızılırmak Deltası'nı gezdi.

        Samsun'da, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen AGRICITIES 2023 Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu'na katılan aralarında yurt dışından da gelen belediye başkanları, tarım müdürlükleri ve bağlı kuruluş temsilcilerinin bulunduğu katılımcılara yönelik Kızılırmak Deltası'na teknik gezi düzenlendi.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile ilgili bilgi verilen katılımcılar, incelemede bulundu.

        Endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunuyor.

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