Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alaçam Bocce Takımı, Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakaları'na katılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:52
        Alaçam Bocce Takımı, Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakaları'na katılıyor

        SAMSUN (AA) - Alaçam Bocce Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakaları'na katılmak üzere Zonguldak'a gitti.

        Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Alaçam Bocce Takımı'nın Samsun'u temsilen Zonguldak'ta 21-22 Temmuz'da yapılacak Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakaları'nda yer alacağını söyledi.

        Takımlarının Samsun'u en güzel temsil edeceklerine inandıklarını belirten Karaaslan, "Samsun'dan kız ve erkek takımı olarak katılan takımlarımıza ve antrenörümüz Sevgi Doğan'a başarılar diliyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu

        Benzer Haberler

        İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı
        İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı
        Kavga sırasında bekçinin belindeki silahı alan şüpheliye gözaltı
        Kavga sırasında bekçinin belindeki silahı alan şüpheliye gözaltı
        Otomobilin lastiklerini kesip, sahibini bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı
        Otomobilin lastiklerini kesip, sahibini bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı
        TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı
        TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı
        Yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında 5 kişiyi bıçakla yaraladı
        Yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında 5 kişiyi bıçakla yaraladı
        Bakan Yumaklı: Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumundayız
        Bakan Yumaklı: Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumundayız