Yazar Özen, Terme Kaymakamı Maytalman'a yeni kitabını takdim etti

SAMSUN (AA) - Termeli eğitimci yazar Baha Rahmi Özen, Terme Kaymakam Metin Maytalman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse'ye yeni kitabını takdim etti.

Özen, Kaymakam Maytalman ile Köse'yi ziyaret ederek, yeni yayımlanan "Öyküsü Var" adlı eserini sundu.

Eserlerinin çoğunun Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından yayımlandığını belirten Özen, çocukluk döneminden eğitim ve meslek hayatında yaşadıklarını "Öyküsü Var" adlı kitabında topladığını söyledi.

Maytalman da Özen'i yeni kitabından dolayı tebrik etti.