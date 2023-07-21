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        Samsun'daki Miliç Plajı ziyaretçilerine yeşil ile maviyi bir arada sunuyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:30
        Samsun'daki Miliç Plajı ziyaretçilerine yeşil ile maviyi bir arada sunuyor

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan mavi bayraklı Miliç Plajı, ziyaretçilerine maviyle yeşili bir arada görme imkanı sağlıyor.

        Yaklaşık 45 kilometrelik sahile sahip Terme ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Miliç Sahil Tesisleri'ne, özellikle yaz aylarında ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

        Çam ağaçlarıyla iç içe olan mavi bayraklı plajda iskele, etkinlik alanı, kafeterya, piknik alanları, yürüyüş parkuru, mescit, düğün salonu, çocuk oyun alanları ve otopark bulunuyor.

        Miliç Plajı, kilometrelerce uzunluğundaki sahilde güneşin ve serin suyun tadını çıkarmanın yanı sıra isteyenlere de çam ağaçlarının altında piknik yapma imkanı veriyor.

        Önü kumsal, arkası çamlık olan bölgede hem çadır hem de karavanlar için düzenlenmiş alan da yer alıyor.

        Berrak denizi ve temiz kumsalı bulunan plajda cankurtaran da hizmet veriyor.

        Fransa'dan ailesiyle tatil için Samsun'a gelen Doğan Kaban, AA muhabirine, çocuklarının ülkelerini görmesi, güzelliklerinden faydalanması ve dillerini geliştirmesi için her yaz Türkiye'ye geldiğini söyledi.

        Miliç sahiline ise ilk defa geldiğini belirten Kaban, "Çok hoşumuza gitti, inşallah bir daha geleceğiz. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu tesisler gayet hoşumuza gitti. Daha önce Bodrum'daydık. Şimdi buraya geldik. İkisini de kıyaslama yapmış olduk. Karadeniz'i seviyor, beğeniyoruz." ifadesini kullandı.

        Yeter Kurnaz ise ailesiyle Miliç tesislerine geldiğini dile getirerek "Memnun kaldığımız bir yer. Memnunuz ve mutluyuz. Gayet güzel yapmışlar. Herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

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