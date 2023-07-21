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        Öz Sağlık-İş Sendikasından geriye dönük alacaklarla ilgili basın açıklaması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:38
        Öz Sağlık-İş Sendikasından geriye dönük alacaklarla ilgili basın açıklaması

        SAMSUN (AA) - HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Samsun Şubesi üyeleri, 2023 Ocak ayından itibaren geçerli geriye dönük alacaklarla ilgili basın açıklaması yaptı.

        Öz Sağlık-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Muhiddin Sever, İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, sendikalarının Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası olduğunu söyledi.

        İşveren sendikası TÜHİS ile imzaladıkları 190 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçtiğini belirten Sever, "Sözleşmede yer aldığı üzere işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarımız ödenmedi. Sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder. Bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insanın canına mal olur." dedi.

        Sendika olarak ilk günden bu yana geriye dönük alacakların bekletilmemesi için masaya oturduklarını anlatan Sever, şunları kaydetti:

        "İşçiye nefes aldıracak toplu parayı kuşa döndürmeyin. Önümüz Kurban Bayramı, işçi kurbanını kesebilsin' dedik. Vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. 'Hesaplamalar yapılıyor' dediniz bekledik, 'Ek bütçe istedik' dediniz bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı, vergi oranları arttı, akaryakıta zam geldi, temel ihtiyaçlarımız artış gösterdi. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Emeğimizi hiçe saymayın, çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın."

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