SAMSUN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

19 Mayıs ilçesi Nebiyan Mesire Alanı Yarış Parkuru'nda organize edilen şampiyonada, 28'i kadın 94 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonada katılımcılar 7 yaş altı kız, 15 yaş altı kız, master kadın, 17 yaş altı erkek, 15 yaş altı erkek, master erkek 35+, master erkek 40+, master erkek 45+, master erkek 50+, master erkek 55+ ve master erkek 60+ kategorilerinde yarışıyor.

Yapılan yarışma sonucunda XCO büyük erkek kategorisinde Brisaspor Klübü sporcusu Emre Yavuz, kadınlarda ise Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Azize Bekar birinci oldu.

XCO genç erkekler kategorisinde Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Muhammed Ali Sünbül, kadınlarda ise Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübünden Ekin Ereke altın madalya kazandı.

Organizasyon, yarın sona erecek.